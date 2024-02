Boateng über verpasste Bayern-Rückkehr

Jérôme Boateng trauert immer noch seiner verpassten Rückkehr zum FC Bayern nach. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ sagt der Innenverteidiger: „Hätte nur Thomas Tuchel entschieden, würde ich heute das Bayern-Trikot tragen. Er war die treibende Kraft hinter meinem Engagement in München und der Möglichkeit, mich dort fit zu halten. Ich kann mich nur bei ihm bedanken.“ Im Oktober hatte der ehemalige Nationalspieler als vereinsloser Spieler an der Säbener Straße mittrainiert.

Aufgrund von Bayerns Abwehrengpass war die kurzfristige Boateng-Verpflichtung zeitweise ein Thema in München. „Aber dann hieß es, dass der Kader doch gut genug besetzt sei. Das wurde mir zumindest so gesagt“, sagt Boateng. Stattdessen heuerte der 35-Jährige vor zwei Tagen nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit bei Serie A-Schlusslicht US Salernitana an. „Der FC Bayern ist für mich immer eine Herzensangelegenheit“, ergänzt der Routinier, „ich bin dem Verein unglaublich dankbar für die Chance, dass ich mich dort beweisen und später fit halten durfte.“