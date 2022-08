Weinzierl über Reuter: „Nicht in Ordnung“

Markus Weinzierls Abschied vom FC Augsburg vor laufenden TV-Kameras hatte einen faden Beigeschmack, nun tritt der ehemalige Coach gegen Geschäftsführer Stefan Reuter nach. In der ‚Sport Bild‘ erklärt Weinzierl: „Als ich im April 2021 zum FCA zurückkam, haben wir intern besprochen, dass wir nur für ein Jahr unterschreiben, uns aber frühzeitig zusammensetzen.“ Am Ende seien die Vertragsgespräche aber immer wieder ohne Grund verschoben worden.

Weiter kritisiert Weinzierl auch den generellen Umgang der Fuggerstädter mit verdienten Mitarbeitern und Spielern: „Ich fand es mir und auch so verdienten Spielern wie Alfred Finnbogason gegenüber absolut nicht in Ordnung, dass überhaupt keine Gespräche geführt wurden.“ Zur Art und Weise seines Abgangs lässt der 47-Jährige verlauten: „Wäre intern nicht so viel vorgefallen, hätte ich es natürlich nie so gemacht.“