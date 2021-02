Milan bricht zusammen | Pep „dreht die Schraube" weiter

„Die Hand des Heiligen“

Die spanische Presse ist zuversichtlich, dass der FC Barcelona im langerwarteten Aufeinandertreffen mit Paris St. Germain ein gutes Ergebnis erzielen wird. Während der französische Hauptstadtklub gegen Nizza nur ein mühevolles 2:1 erzielte, lieferten die Katalanen gegen Deportivo Alavés eine super Vorstellung ab. Die Partie, in der Lionel Messi mal wieder mit einem Doppelpack glänzte, ging mit 5:1 an Barça. „Jetzt gegen PSG“, fordert die ‚Sport‘ das Team von Trainer Ronald Koeman auf. Für die ‚Mundo Deportivo‘ heißt es auf dem Titelblatt „Die Hand des Heiligen“. Damit ist natürlich Messi gemeint, der die Begegnung mit PSG „in seiner Hand“ hat. In der argentinischen Heimat von La Pulga stellt man fest: „Messi verblüfft weiterhin.“ Mit ihm im Team kann Barcelona gegen Paris „sehr optimistisch“ sein, meint ‚El País‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

„AC Mailand bricht zusammen“

Es hätte für den AC Mailand ein wichtiger Schritt in Richtung Scudetto sein können. Nachdem Juventus Turin bei der SSC Neapel (0:1) verlor, traten die Rossoneri bei Aufsteiger AC Spezia an. Dort verlor man verdient mit 0:2 und konnte sich im Titelkampf keinen Vorteil erarbeiten. Die ‚Tuttosport‘ nannte die Leistung von Spezia „fabelhaft“, konnte beim Gegner allerdings nur feststellen, dass der „AC Mailand zusammenbrach“. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ war sogar „schockiert“ über die Leistung der Mannschaft von Trainer Stefano Pioli.

„Pep dreht die Schraube“

In England gab es das Zusammentreffen zweier Weltklassetrainer. Pep Guardiola und José Mourinho duellierten sich mit ihren Mannschaften. Am Ende ging Manchester City mit einem deutlichen 3:0-Erfolg gegen Tottenham Hotspur als Sieger vom Platz. Der ‚Dail Mirror‘ titelt „Pep dreht die Schraube“ und versinnbildlicht damit einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel, den City nun gemacht hat. „Gündogan-inspiriertes ManCity deklassiert Tottenham“ schreibt der ‚Independent‘. Mit seinen Tore zehn und elf unterstrich der deutsche Nationalspieler erneut seine überragende Form und kletterte in der Torjägerliste weiter nach oben.