Jung unterschreibt bei Werder

Werder Bremen vermeldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Mit Anthony Jung (29) von Bröndby IF verstärken die Grün-Weißen die Verteidigung. Über die Vertragslaufzeit macht der Bundesliga-Absteiger keine Angaben. Da Jungs Arbeitspapier beim dänischen Klub ausläuft, kostet der Abwehrspieler keine Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir sind sehr froh, mit Anthony einen erfahrenen Profi verpflichtet zu haben. Er hat bei Bröndby auf und neben dem Platz eine ganz wichtige Rolle eingenommen. Anthony hat sowohl ein sehr gutes Angebot von Bröndby als auch ein Angebot aus der Bundesliga abgelehnt, um zu Werder zu kommen und hier erfolgreich zu sein“, kommentiert Sportchef Frank Baumann den Transfer.

„Anthony kann Dreierkette und mehrere Positionen in der Viererkette spielen“, freut sich Cheftrainer Markus Anfang, „er ist sehr variabel. Mit RB Leipzig ist er zwei Mal aufgestiegen und mit Kopenhagen Meister und Pokalsieger geworden. Er bringt eine positive Energie und eine Siegermentalität in unsere Mannschaft, die nach dem Abstieg wichtig für uns ist.“

Für den in Spanien geborenen Linksfuß ist Bremen die vierte Profistation in Deutschland, wo er schon für den FSV Frankfurt, RB Leipzig und den FC Ingolstadt die Schuhe schnürte. Dabei sammelte Jung 16 Bundesligaeinsätze und lief 64 Mal in Liga zwei auf.