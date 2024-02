17 Millionen: Ndiaye nach England?

Crystal Palace ist an einer Verpflichtung von Stürmer Iliman Ndiaye (23) von Olympique Marseille interessiert. Der englischen ‚Sun‘ zufolge steht eine potenzielle Ablöse in Höhe von umgerechnet 17,5 Millionen Euro im Raum. Ndiaye ist bei Marseille vertraglich noch bis 2028 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Eagles könnte aufgrund der möglichen Abgänge von Michael Olise (22) und Eberechi Eze (25) ein Engpass in der Offensive drohen. Ndiaye, siebenmaliger senegalesischer Nationalspieler, war in England für Sheffield United am Ball, ehe es ihn im vergangenen Sommer nach Marseille an die Cote d’Azur zog.