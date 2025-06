Barça: Deco spricht über Gyökeres

Der FC Barcelona plant in diesem Sommer keinen Anlauf, Viktor Gyökeres von Sporting Lissabon zu verpflichten. „Gyökeres ist ein großartiger Stürmer, der bei Sporting hervorragende Arbeit geleistet hat, aber wir sind derzeit nicht auf der Suche nach dieser Position“, zitiert Fabrizio Romano Barça-Sportdirektor Deco, der erinnert: „Wir haben Lewandowski als Nummer neun.“

Gyökeres ist in Europa in aller Munde, für die Leões erzielte der Schwede in der zurückliegenden Saison in 52 Spielen atemberaubende 54 Tore. 13 weitere Treffer legte er auf. Der FC Arsenal will sich die Dienste des Torjägers in diesem Sommer sichern, das erste Angebot der Gunners soll sich auf 70 Millionen Euro plus Boni belaufen.