Barças „purer Neuner“ | Zwei Neue für Inter?

Ein purer Neuner

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Martin Braithwaite im Februar zum FC Barcelona wechselte, wurde er als Notlösung belächelt. Mittlerweile zeigt sich der dänische Stürmer aber in Topform. Vier Tore in den vergangenen drei Pflichtspielen stehen zu Buche. Der katalanischen Zeitung ‚L’Esportiu‘ ist er deshalb eine Titelstory wert. Braithwaite sei der neue „pure Neuner“, den Barça seit dem Abgang von Luis Suárez vermisst hat.

Giroud & De Paul zu Inter?

Nach seinem Viererpack gegen den FC Sevilla in der Champions League lobte Chelsea-Trainer Frank Lampard seinen Stürmer Olivier Giroud in den höchsten Tönen. Im Januar könnte es den Franzosen trotzdem zu Inter Mailand ziehen. Zumindest wärmt die ‚Tuttosport‘ in ihrer heutigen Ausgabe die Gerüchte um Giroud und die Nerazzurri auf. Inter habe bereits Kontakte zum Umfeld des Angreifers etabliert. Ebenfalls auf der Mailänder Liste: Rodrigo de Paul von Udinese Calcio.

„Rache“ für die Roten Teufel?

Am gestrigen Abend wurde die Endrunde der UEFA Nations League ausgelost. Während Italien auf Spanien trifft, muss die belgische Nationalmannschaft gegen Frankreich antreten. „Rache“ titelt anlässlich des Duells die belgische Zeitung ‚Het Nieuwsblad‘ und nimmt Bezug auf das Halbfinale der WM 2018. Damals verloren die Roten Teufel von Trainer Roberto Martínez mit 0:1 gegen den zukünftigen Weltmeister.