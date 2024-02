Arsenal: Arteta spricht über Timber-Comeback

Jurriën Timber könnte noch in dieser Saison sein Comeback für den FC Arsenal geben. „Ich hoffe es“, so Trainer Mikel Arteta auf einer Pressekonferenz nach seinem niederländischen Abwehrspieler gefragt, „er schlägt sich sehr gut, stand bereits mit ein paar Spielern auf dem Platz. Er wird in den nächsten Wochen langsam wieder einsteigen.“

Und weiter: „Dann werden wir sehen, wie sich das alles entwickelt, was sein Selbstvertrauen und seine Fitness betrifft.“ Timber, der im Sommer von Ajax Amsterdam zu den Gunners gewechselt war, verletzte sich zu Saisonbeginn schwer am Kreuzband. Seitdem fällt der 22-Jährige aus.