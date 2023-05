Otávio nach Russland?

Linksverteidiger Paulo Otávio könnte ab Sommer in der russischen Premier Liga auflaufen. Der ‚kicker‘ berichtet von einer „heißen Spur“ zu ZSKA Moskau, wo der Brasilianer, noch in Diensten des VfL Wolfsburg, ein aussichtsreicher Kandidat zu sein scheint. Konkreter wird das Fachmagazin allerdings nicht. Lange verhandelten Otávio und Wolfsburg um eine Verlängerung, fanden aber nicht zusammen. So kommt es nach der Saison zur Trennung nach vier Jahren.

Daneben könnte Innenverteidiger Tim Siersleben den VfL verlassen. Der 23-Jährige, derzeit ausgeliehen an den 1. FC Heidenheim, dürfte es beim VfL schwer haben, auf Spielzeit zu kommen. Im Raum steht ein Verkauf oder eine weitere Leihe, für die Siersleben allerdings den 2024 auslaufenden Vertrag in Wolfsburg verlängern müsste. Gut möglich, dass der Abwehrmann den Heidenheimern über den Sommer hinaus erhalten bleibt.

