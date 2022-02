PSG schlägt Real in letzter Minute | Note 1 für Mbappé

Vor heimischen Publikum bestimmte PSG von Beginn an mit viel Ballbesitz das Geschehen und verzeichnete durch Ángel Di María (5.) und Kylian Mbappé (18.) die einzigen vielversprechenden Chancen, während ein auf Sicherheit bedachtes Real über 90 Minuten ohne Schuss auf das Tor von Gianluigi Donnarumma bleiben sollte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte schaltete PSG dann noch einen Gang höher. Real konnte sich lange in Thibaut Courtois auf seinen Rückhalt zwischen den Pfosten verlassen. Sowohl Mbappés Drehschuss (50.) als auch Lionels Messis Elfmeter (62.) parierte der Schlussmann glänzend, Mbappés Schuss in der 77. Minute guckte der Belgier am Pfosten vorbei.

In der Nachspielzeit war Courtois dann aber doch geschlagen, als Mbappé nach genialer Einzelleistung doch noch den verdienten Siegtreffer besorgte. Durch das 1:0 geht PSG also mit einem Vorteil ins Rückspiel am 9. März im Santiago Bernabeu, die Auswärtstorregel gilt aber nicht mehr. Real muss dann trotzdem wesentlich mehr Offensivgeist als am heutigen Abend zeigen.

Torfolge

1:0 Mbappé (90.+4): Per Hacke spielt der eingewechselte Neymar auf links Mbappé frei, der aus dem Stand mit einem Wahnsinnsantritt an Vázquez und Militão vorbeizieht und Courtois aus spitzem Winkel überwindet. Ausgerechnet Mbappé, der im Sommer wahrscheinlich nach Madrid wechselt, schießt also das späte Siegtor für PSG.

C'EST TERMINÉ ! Quelle fin de match ! 😱



La victoire avant le match retour à Madrid ! 👊🔴🔵#UCL | #PSGRM pic.twitter.com/GBaDJZCOwB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 15, 2022

Die Noten für PSG

Eingewechselt:

73' Neymar für Di María

87' Gueye für Danilo

Die Noten für Real Madrid

Eingewechselt:

72' Vázquez für Carvajal

72' Rodrygo für Asensio

82' Hazard für Vinícius

82' Valverde für Modric

87' Bale für Benzema