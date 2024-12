Überraschender Weihnachtsmeister | Pep widerspricht Haaland

13-Punkte-Aufholjagd

Die mit Kylian Mbappé verstärkten Königlichen von Real Madrid gegen Hansi Flicks Offensivmaschine um Lamine Yamal beim FC Barcelona: Darauf schien es im spanischen Meisterschaftsrennen noch vor wenigen Wochen hinauszulaufen. Doch gestern gewann Atlético Madrid in letzter Minute mit 2:1 im Camp Nou und ist plötzlich Weihnachtsmeister in La Liga. „Atlético holt 13 Punkte in zwei Monaten auf“, konstatiert auch die ‚as‘ und sieht „Gründe zum träumen“ für die Colchoneros um Trainer-Urgestein Diego Simeone. Die ‚Marca‘ feiert ein „großartiges Comeback“, während die ‚Mundo Deportivo‘ Jan Oblak nach seiner fabelhaften Torhüterleistung zum „Helden von Montjuíc“ kürt.

Pep schützt Haaland

Nur ein Sieg aus zwölf Spielen: Auch der gestrige Auftritt von Manchester City ging in die Hose, bei Aston Villa verlor der englische Meister mit 1:2. Torjäger Erling Haaland kann die Krise auch nicht verhindern, traf nur einmal in den vergangenen sechs Partien. „Das ist nicht genug von mir“, konstatierte der Superstar bei ‚TNT Sports‘ gleich mehrfach, „ich muss das besser machen.“ Trainer Pep Guardiola widerspricht: „Ich stimme ihm nicht zu. Ohne ihn wären wir noch schlechter. Doch ich mag es, wenn Spieler selbstkritisch sind.“ Der ‚Mirror‘ urteilt: „Haaland strauchelt mal wieder. Doch sein Trainer weigert sich, dass er all die Kritik auf sich nimmt.“