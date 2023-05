Bericht: Eintracht vor Nakamura-Transfer

Eintracht Frankfurt könnte zeitnah den nächsten Sommer-Transfer bekanntgeben. Wie die österreichische ‚Kronen Zeitung‘ berichtet, ist der Wechsel von Außenstürmer Keito Nakamura vom LASK zur SGE bereits fix. Aus dem Umfeld des Spielers sei zu hören, dass der 22-Jährige seine Wohnung in Österreich schon gekündigt habe.

Dino Buric, Sportkoordinator bei den Linzern, sagte am Wochenende mit Blick auf die Zukunft des Japaners: „Wenn ein unmoralisches Angebot kommt und Unsummen auf uns zukommen, dann wird unser Sportchef Radovan Vujanovic auch überlegen.“ Ein solches scheint nun aus Frankfurt eingetroffen zu sein.

Laut der ‚Kronen Zeitung‘ steht fest, dass der Japaner dem derzeitigen Tabellendritten in Österreich eine neue Rekordablöse einbringen wird. Der bisherige Rekordverkauf der Linzer ist João Victor (24), für den der VfL Wolfsburg im Sommer 2019 3,5 Millionen Euro auf den Tisch gelegt hatte.

Starke Scorer

Für LASK war Nakamura in der laufenden Saison in 26 Partien an 20 Treffern direkt beteiligt (13 Tore, sieben Vorlagen) und wurde kürzlich in die japanische Nationalmannschaft berufen. Folglich wäre ein Abgang für die Österreicher, an die er vertraglich noch bis 2025 gebunden ist, ein schwerer Schlag.