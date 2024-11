Celtic: Vereine aus England locken Kühn

Die positive Entwicklung von Nicolas Kühn bei Celtic Glasgow ruft inzwischen wohl auch Vereine aus England auf den Plan. Für den 24-jährigen Flügelspieler interessieren sich laut ‚Sky‘ mehrere Premier League-Klubs. Als möglichen Preis für einen Transfer nennt der TV-Sender „weit über zehn Millionen Euro“.

Kühn ist noch bis 2029 an die Schotten gebunden. Der Linksfuß durchlief hochdekorierte Akademien in ganz Europa, spielte in der Jugend unter anderem für Ajax Amsterdam, RB Leipzig und den FC Bayern. Der große Durchbruch gelang Kühn aber erst bei Celtic.