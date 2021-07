PSG: Kurzawa-Abschied rückt näher

Layvin Kurzawas Zeit bei Paris St. Germain neigt sich dem Ende entgegen. Wie ‚RMC‘ berichtet, hat sich der französische Spitzenklub mit Galatasaray über die Wechselmodalitäten für den Linksverteidiger einigen können. Anfang der Woche starteten beide Klubs die Gespräche.

Noch fehlt die Zustimmung von Kurzawa selbst. Der 28-Jährige steht noch bis 2024 bei PSG unter Vertrag, spielt aber sportlich keine zentrale Rolle mehr am Eiffelturm. Ob der Franzose nur verliehen oder sogar verkauft wird, ist nicht bekannt. 2015 hatte PSG für Kurzawa 25 Millionen Euro an die AS Monaco überwiesen.