Bochum beendet Mousset-Missverständnis

Der VfL Bochum beendet das Kapitel mit Lys Mousset. Wie der Bundesligist mitteilt, hat man sich mit dem 27-jährigen Angreifer einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Der Franzose wird sich damit ohne einen einzigen Pflichtspieleinsatz vom Ruhrpottklub verabschieden.

Mousset wechselte im Sommer 2022 ablösefrei von Sheffield United an die Castroper Straße. Die Engländer hatten ihrerseits drei Jahre zuvor stolze elf Millionen Euro Ablöse für den Stürmer gezahlt. In Bochum fand der Rechtsfuß jedoch nie wirklich in die Spur. Die Rückrundenleihe an Olympique Nîmes in der vergangenen Saison wurde im Mai von einem Achillessehnenriss überschattet. Seitdem befindet sich Mousset im Aufbautraining. Seine Karriere wird er andernorts fortsetzen.