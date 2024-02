Walter-Nachfolge: Magath bringt sich für HSV-Job in Stellung

Felix Magath ist eine der großen Klublegenden des Hamburger SV. Als aktiver Profi gewann der ehemalige Spielmacher mit den Rothosen drei Meisterschaften und sorgte mit seinem Treffer im Finale 1983 für den Gewinn des Europapokals der Landesmeister. Von 1993 bis 1997 saß er zunächst als Assistent, anschließend zwei Jahre als Cheftrainer auf der HSV-Bank.

Könnte es zur Sensationsrückkehr von Magath nach Hamburg kommen? Grundsätzlich will der 70-Jährige nicht ausschließen, rund eineinhalb Jahre nach seinem bislang letzten Trainerengagement bei Hertha BSC noch einmal die Medizinbälle rauszuholen. Im Gespräch mit ‚Sky‘ zeigt sich Magath offen dafür, das Erbe von Tim Walter im Volkspark anzutreten.

„Schließe nichts aus“

„Wie gesagt, man sollte nichts ausschließen. Man sollte Problemen offen begegnen. Insofern schließe ich im Moment nichts aus“, sagt Magath gegenüber dem Bezahlsender, „der HSV hat die besten Spieler in einer Mannschaft in der zweiten Liga. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass der HSV aufsteigt.“

Ein erneutes Trainerengagement von Magath in Hamburg wäre aber eine faustdicke Überraschung. Vor seinem Job als Feuerwehrmann bei Hertha BSC in der Saison 2021/22 arbeitete Magath bei den Würzburger Kickers und Admira Wacker als Global Sports Director, über eine volle Saison trainierte der gebürtige Aschaffenburger letztmals den chinesischen Erstligisten SD Luneng in der Saison 2016/17.