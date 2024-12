FC Bayern: Coman und Davies länger raus

Der FC Bayern München muss mehrere Wochen auf Alphonso Davies und Kingsley Coman verzichten. Das verkündet der deutsche Rekordmeister offiziell. Beide haben sich einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Damit verpasst das Duo auf jeden Fall die restlichen Spiele bis zum Jahresende. In der Champions League trifft der FCB am Dienstag (21 Uhr) auf Shakhtar Donetsk, in der Bundesliga geht es vor Weihnachten noch gegen Mainz 05 und RB Leipzig um Punkte.

Die Verletzungen erlitten beide beim gestrigen 4:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim. Coman musste nach einem 19-minütigen Kurzeinsatz noch in der Nachspielzeit wieder ausgewechselt werden, Davies konnte die Partie immerhin bis zum Ende absolvieren.