Guirassy, Führich & Co.: Wohlgemuth erklärt Ausstiegsklauseln

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth spricht über die Vielzahl der Ausstiegsklauseln, die der VfB Stuttgart in der Vergangenheit mit Leistungsträgern vereinbarte. So habe man beim VfB Zugeständnisse machen müssen, um Spieler wie Serhou Guirassy, Chris Führich oder Waldemar Anton an Land zu ziehen respektive zu halten, berichtet Wohlgemuth dem ‚kicker‘. „Den heutigen Maßstab anzulegen ist ein wenig zu einfach. Nur mit einigen Zugeständnissen konnten wir damals viel Qualität in Stuttgart halten“, so der Sportchef weiter.

Dass die Schwaben trotz der guten vergangenen Saison inklusive Champions League-Qualifikation noch nicht zur Spitzengruppe der Bundesliga gehören, ist dem gebürtigen Berliner klar. Um Konstanz in die Leistungen zu bekommen, will Wolgemuth weiter auf die Talentförderung setzen: „Wir müssen ehrlich sagen: Es ist derzeit noch unsere Rolle, Potenzialspieler zu entdecken, aufzubauen und dann auch in wirtschaftliche Werte umzuwandeln. Unsere Ambition ist es allerdings, zukünftig sportliche Qualität länger zu halten.“