Werder: Die Gründe für den Ducksch-Rauswurf

Zur Suspendierung von Marvin Ducksch kommen neue Details ans Tageslicht. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ feierte der Stürmer am Samstagabend nach der 0:2-Niederlage gegen Mainz „ausgiebig“ in einem Bremer Club und verschlief deshalb am nächsten Morgen. Ducksch kam schließlich zu spät und laut ‚DeichStube‘ „deutlich angeschlagen“ zur Mannschaftssitzung am Sonntag. Werder strich den 28-Jährigen daraufhin aus dem Kader für das heutige DFB-Pokalspiel gegen den SC Paderborn (18 Uhr).

Aufgrund steigender Corona-Zahlen hatten die Bremer ihre Spieler gebeten, Kontakte im privaten Umfeld zu beschränken. Manager Frank Baumann erklärt zum Ducksch-Rauswurf: „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber in einem Mannschaftsverbund muss sich jeder an die Regeln halten. Es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, das zu sanktionieren. Aber wir sind überzeugt davon, dass es kurz-, mittel- und langfristig die richtige Entscheidung ist.“