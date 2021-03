U21-EM: Deutschland souverän | Ein Empfehlungsschreiben für Jogi

Schnell wollte die deutsche Mannschaft zeigen, wer in dieser Partie Herr im Hause ist. Immer wieder liefen Lukas Nmecha und Co. ihre Gegenspieler aggressiv an, um sie zu Fehlern zu zwingen. Echte Torgefahr entstand allerdings trotz einiger vielversprechender Ballgewinne in den ersten 45 Minuten nicht. Die beste Gelegenheit ging auf das Konto von Linksverteidiger David Raum, der das Tor mit seinem 25-Meter-Knaller nur knapp verfehlte.

Auch den zweiten Durchgang begann das deutsche Team mit großem Elan, traf aber auf deutlich müder werdende Ungarn. Die Tore im Anschluss fielen fast zwangsläufig. Dabei spielte sich vor allem der vor dem Pausentee noch unauffällige Baku in den Vordergrund.

Erster Kandidat für Jogi: Ridle Baku

Ähnlich wie in Wolfsburg zuletzt brachte auch Stefan Kuntz den eigentlichen Rechtsverteidiger eine Position offensiver. Nach 45 Minuten Anlaufzeit spielte der 22-Jährige seine immense Qualität dann aus. An allen drei Toren war Baku direkt beteiligt. Sollte er seine Leistungen sowohl in der U21 als auch im Klub konservieren, dürften seine Chancen auf eine Endrundenteilnahme bei der EM der A-Elf im Sommer nicht schlecht stehen.

Entdeckung des Spiels: David Raum

Vielen Fans des Erstligafußballs dürfte der Linksverteidiger der SpVgg Greuther Fürth vor dem heutigen Abend vielleicht kein großer Begriff gewesen sein. Analog zu Baku benötigte Raum Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Danach legte der pfeilschnelle Linksfuß einen fulminanten Auftritt hin. Höhepunkt seine butterweiche Flanke vor dem 2:0. Die TSG Hoffenheim darf sich ab Sommer auf eine echte Verstärkung freuen.

Torfolge

1:0 Nmecha (61.): Schöner tiefer Pass von Vagnoman auf Berisha, der den Ball mit dem Rücken zum Tor festmacht und noch einmal nach rechts auf Baku ablegt. Dessen gefühlvolle Flanke findet Nmechas Kopf, der aus fünf Metern überlegt ins rechte Eck vollendet.

2:0 Baku (66.): Maiers Hammer aus der zweiten Reihe kann Ungarns Keeper noch entschärfen. Auf rechts kommt Raum – der vorher eine Ecke geschlagen hatte – noch einmal an den Ball. Kurzer Wackler und seine Flanke landet hinter der Abwehr bei Baku, der nur noch den Fuß reinhalten muss.

3:0 Baku (72.): Zum zweiten Mal binnen weniger Sekunden hämmert Berisha den Ball nach feinem Steckpass von Nmecha gegen die Latte. Der nachgerückte Baku gibt ein Kommando und verwertet per Abstauber mit links.

Die Noten

Eingewechselt

67‘ Krüger für Burkardt

67‘ Jakobs für Raum

76‘ Özcan für Dorsch

76‘ Janelt für Maier

76‘ Klimowicz für Berisha