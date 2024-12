Zu teuer: Das war Sahins Wunschspieler

Auf Borussia Dortmunds Kandidatenliste für die Außenverteidiger-Position stand Ferdi Kadioglu vor der Saison offenbar an erster Stelle. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass der türkische Nationalspieler der absolute Wunschspieler von BVB-Trainer Nuri Sahin war.

Gescheitert sei der Kadioglu-Transfer dann aber an der finanziellen Hürde. Für 30 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni wechselte der 25-Jährige stattdessen von Fenerbahce zu Brighton & Hove Albion in die Premier League.

Der BVB sicherte sich schließlich die Unterschrift von Yan Couto, der laut ‚WAZ‘ im Ranking unmittelbar nach Kadioglu folgte und in dem man intern „keineswegs eine Zweitlösung“ sehe. Couto kam per Leihe von Manchester City, bereits nach wenigen Wochen griff die vereinbarte Kaufpflicht – samt Leihgebühr und Boni werden über 25 Millionen fällig.

Durchgestartet ist Couto in Dortmund bislang nicht, insgesamt stehen erst 400 Einsatzminuten zu Buche, knapp 300 davon in der Liga. Auch Sahin betonte kürzlich, dass der 22-jährige Rechtsverteidiger sein „ganzes Potenzial noch nicht abrufen“ konnte und „wir den Yan, den wir wollen, noch nicht auf dem Platz sehen konnten.“