Über 20 Millionen: Leverkusen tütet dritten Neuzugang ein

Bayer Leverkusen steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Martin Terrier. Laut ‚L’Équipe‘ ist sich der Bundesligist mit Stade Rennes über einen Transfer des 27-jährigen Offensivspielers einig geworden.

Zu Vertragslaufzeit und Ablöse sind noch keine detaillierten Infos durchgesickert, die französische Sportzeitung mutmaßt aber, dass Bayer-Stürmer Adam Hlozek (21) in den Deal eingebaut werden und den Weg nach Rennes antreten könnte.

Terrier, im Angriff variabel einsetzbar, war 2020 für zwölf Millionen Euro von Olympique Lyon in die Bretagne gewechselt. In 141 Rennes-Spielen verbuchte der Rechtsfuß 75 Scorerpunkte (51 Tore, 24 Assists). In Leverkusen wäre Terrier nach Innenverteidiger Jeanuël Belocian (19) und Mittelfeldspieler Aleix García (27) der dritte Sommer-Neuzugang.

Update (15:52 Uhr): Laut Fabrizio Romano beträgt die Ablösesumme 22 Millionen Euro. Hlozek in dem Deal zu verrechnen, sei dagegen nach aktuellem Stand kein Thema.