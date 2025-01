United historisch schlecht | Neymar „kommt nach Hause“

„Schlechteste Mannschaft der Geschichte“

Für Manchester United läuft es weiterhin überhaupt nicht rund. Nur zwei der vergangenen acht Spiele konnte die Mannschaft von Rúben Amorim gewinnen, ganze fünf gingen verloren. So auch gestern gegen Brighton & Hove Albion, das United mit 3:1 im Old Trafford bezwang. Logisch, dass es zum wiederholten Male Kritik hagelte. Der ‚Daily Star‘ nennt den Auftritt der Red Devils „zahnlos“, der ‚Mirror‘ sieht ein „peinliches“ United.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch der Trainer machte seinem Ärger nach dem Spiel ordentlich Luft. „Wir sind die vielleicht schlechteste Mannschaft in der Geschichte von Manchester United. Jeder hier erbringt unterdurchschnittliche Leistungen, egal unter welchen Umständen. Es ist inakzeptabel, dass ein Verein in der Premier League so viele Spiele verliert, ganz zu schweigen von Manchester United. Es ist ein wirklich schwieriger Moment, aber wir müssen weitermachen“, monierte Amorim nach dem Spiel gegenüber den Medien. Die Zahlen geben Amorims Aussagen recht: Uniteds Heimbilanz in dieser Premier League-Saison ist die schlechteste des Vereins seit 131 Jahren. Seit der Saison 1893/94 gingen in dieser Spielzeit erstmals wieder sechs der ersten zwölf Heimspiele verloren, damals waren es sogar sieben.

Neymar kehrt zurück

Neymar steht kurz vor der Rückkehr zu seinem ersten Profiklub. Der FC Santos macht im Werben um die Dienste des 32-Jährigen ernst, eine sechsmonatige Leihe wird immer konkreter. Bei Al Hilal hat Neymar nach den kürzlichen Aussagen seines Trainers keine Zukunft mehr. „Neymar ist nicht mehr auf dem Niveau, das wir gewohnt sind. Die Dinge sind für ihn leider schwierig geworden“, betonte Jorge Jesus unlängst. Stemmbar ist der Deal für den brasilianischen Erstligisten nur, wenn Al Hilal einen Großteil von Neymars Gehalt übernimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vielerorts fiebert man dem Wechsel des Superstars entgegen. Das Portal ‚footboom.com‘ spricht von einer „sensationellen Rückkehr“, die ‚Mundo Deportivo‘ skizziert: „Zwölf Jahre später ist alles bereit für den letzten Tanz des Prinzen, der König werden könnte.“ Auch die Fans des FC Santos empfangen den Edeltechniker mit offenen Armen. Während des Spiels zwischen Santos und Mirassol (2:1) stimmte die berühmte Fangruppe Torcida Jovem bereits den Gesang „Komm nach Hause, Neymar“ an.