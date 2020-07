Premier League terminiert Transferphase

Die Premier League-Vertreter haben sich auf einen Zeitraum für die Sommer-Transferphase festgelegt. Vom 27. Juli, also nach Ablauf der verschobenen Saison, bis zum 5. Oktober können Transfers getätigt werden. Der Deadline Day findet also parallel zu dem in Deutschland statt.

Eine zusätzliche Wechselperiode findet zwischen dem 5. und 16. Oktober statt. In diesem Zeitraum können Premier League-Klubs Deals mit den drei unterklassigen Ligen vereinbaren, Transfers innerhalb der höchsten englischen Spielklasse sind nicht gestattet.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window



The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October



