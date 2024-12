Für Januar: United hat Osimhen auf dem Zettel

Der Januar könnte für Victor Osimhen ein spannender Monat werden. Laut ‚Sky Sports‘ aus der Schweiz beobachtet Manchester United die Situation um den nigerianischen Angreifer, der aktuell von der SSC Neapel an Galatasaray verliehen ist. Die Red Devils würden im Winter gerne den Angriff verstärken und scheuen sich offenbar nicht davor, tiefer in die Taschen zu greifen, um einen großen Fisch an Land zu ziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Osimhen sind dahingehend die Hände gebunden, dass Neapel den Torjäger von der Leihe nach Istanbul zurückberufen kann. Von der Option würden die Italiener womöglich Gebrauch machen, sollte ein hochdotiertes Transferangebot für Osimhen eintrudeln. Dem Bericht zufolge gibt es bereits Kontakt zwischen den United-Bossen und den Beratern des treffsicheren Mittelstürmers. Problematisch könnten die Ablöseverhandlungen mit Neapel werden. Die Italiener fordern 18 Monate vor Ablauf des Vertrags von Osimhen dem Vernehmen nach noch 75 Millionen Euro Ablöse.