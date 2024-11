5 Millionen: Zieht Augsburg die Matsima-Klausel?

Der FC Augsburg zieht die Möglichkeit in Betracht, die im Vertrag von Chrislain Matsima enthaltene Kaufoption zu ziehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Fuggerstädter mit der Entwicklung des 22-Jährigen zufrieden, sodass man sich einen festen Transfer durchaus vorstellen kann. Laut dem Bezahlsender liegt die Kaufoption des von der AS Monaco ausgeliehenen Innenverteidigers bei fünf Millionen Euro statt zuerst kolportierten 6,5 Millionen Euro.

Beim Bundesligisten avancierte Matsima zuletzt zum Stammspieler. In den vergangenen fünf Spielen stand der Rechtsfuß immer von Beginn an auf dem Feld und hatte großen Anteil am Aufschwung der Augsburger, die in dieser Spanne nur eine Niederlage hinnehmen mussten (1:3 in Freiburg).