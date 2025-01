FC Bayern: Neue Details zur Tel-Entscheidung

Im Zuge der Entscheidung des FC Bayern, auf eine Leihe von Mathys Tel zu verzichten, kam es am gestrigen Freitag offenbar zu einem langen Gespräch zwischen dem französischen Talent und Trainer Vincent Kompany. Laut Fabrizio Romano hat der Coach seinem Spieler dabei versichert, dass er ihm für den Rest der Saison und auch darüber hinaus sein volles Vertrauen schenke.

Tel war aufgrund seiner geringen Einsatzzeiten in dieser Saison immer wieder mit einem Leih-Abschied in Verbindung gebracht worden. In der Bundesliga stand der 19-Jährige bislang nur für rund 200 Minuten auf dem Feld. Ein Tor gelang ihm wettbewerbsübergreifend noch nicht. Dennoch entschieden die Münchner, den jungen Franzosen nicht abzugeben.