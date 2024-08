12 Millionen: Prass wechselt zur TSG

Die TSG Hoffenheim hat einen neuen Mann für die linke Außenbahn an Land gezogen. Der Bundesligist gibt die Verpflichtung von Alexander Prass bekannt. Der 23-Jährige kommt für bis zu zwölf Millionen Euro Ablöse von Sturm Graz und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Prass stand auch bei anderen Bundesligisten wie Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt sowie dem FC Southampton, Atalanta Bergamo und dem FC Genua auf dem Zettel. Umso mehr freut sich die TSG über den Zuschlag beim österreichischen Nationalspieler und EM-Teilnehmer.

Interimssportchef Frank Kramer sagt: „Ich kenne Alex seit meiner Zeit als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von RB Salzburg und durfte ihn damals schon während seiner Zeit beim FC Liefering begleiten. Er ist ein sehr spannender Spieler, der trotz seines jungen Alters schon sehr viel Erfahrung auf nationaler sowie internationaler Ebene sammeln konnte.“

Und weiter: „Alex ist ein dynamischer Linksfuß, der in den vergangenen Monaten in der österreichischen Nationalmannschaft von Ralf Rangnick unter anderem bei der EM in Deutschland auf der linken Außenverteidigerposition eingesetzt wurde. Wir sehen dort ebenfalls seine größten Stärken und wollen ihn auf dieser Position weiter fördern.“