Bayer 04: Ein Ausfall, zwei Rückkehrer, ein Wartender

Bayer Leverkusen wird ohne Odilon Kossounou den VfB Stuttgart empfangen. Trainer Gerardo Seaone bestätigte auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Bundesliga-Topspiel (18:30 Uhr), dass der ivorische Innenverteidiger eine Muskelverletzung erlitten hat. Er wird für eine Woche ausfallen. Winterneuzugang Sardar Azmoun befindet sich laut Seaone noch „im Aufbautraining“ und muss sich gedulden.

In den Kader zurückkehren werden derweil Edmond Tapsoba, der mit Burkina Faso beim Afrika-Cup gespielt hatte, und Lukas Hradecky. Beim 5:2 gegen den BVB war der Bayer-Torhüter aufgrund einer Corona-Infektion ausgefallen. „Er ist freigetestet und gesund. Er hat die komplette Trainingswoche mitmachen und ist in einer guten Verfassung“, so Seoane.