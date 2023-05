FC Bayern: Zwei Talente im Anflug?

Can Uzun aus der Jugend des 1. FC Nürnberg hat es offenbar dem FC Bayern angetan. Laut der ‚Bild‘ haben sich die Münchner intensiv mit dem 17-jährigen Stürmer beschäftigt, der in Nürnberg noch auf seinen ersten Profieinsatz wartet. Neben den Bayern erkundigte sich dem Bericht zufolge auch Galatasaray bei den FCN-Verantwortlichen. Beim Zweitligisten besitzt Uzun noch einen Vertrag bis 2026. Für die U19 erzielte der türkische U18-Nationalspieler satte 20 Treffer in 18 Partien, für die Regionalliga-Mannschaft steht ein Tor nach vier Einsätzen zu Buche. Uzun kann sich laut ‚Bild‘ einen Verbleib in Nürnberg vorstellen, allerdings unter der Bedingung, fest zum Profikader zu gehören.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter sind die Bayern da schon mit Davide Dell’Erba. Wie die italienische Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet, steht der 19-jährige Mittelfeldspieler vom FC Augsburg vor dem Wechsel zum Rekordmeister. Die Verhandlungen seien bereits erfolgreich abgeschlossen. Der deutsche U18-Nationalspieler kommt für den FCA ebenfalls in der U19 und der Regionalliga zum Einsatz, besitzt auch die italienische Staatsbürgerschaft und wird dem Bericht zufolge bereits von Nationaltrainer Roberto Mancini beobachtet.

Lese-Tipp

Bayerns Flügelstürmer: Nur einer unverkäuflich