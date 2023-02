Designierter Eintracht-Neuzugang: Besondere Ehrung für Pacho

Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Eintracht Frankfurt die Verpflichtung von Willian Pacho bekanntgeben wird. Mit dem Innenverteidiger von Royal Antwerpen soll sich der Bundesligist längst einig sein und auch mit dessen belgischen Klub habe man sich schon auf eine Ablöse verständigt, wie ‚Sport1‘ und ‚Bild‘ Ende Januar berichteten.

Eine Sockelablöse von neun Millionen Euro, die erfolgsabhängig um weitere drei Millionen steigen kann, werde von Frankfurt nach Antwerpen fließen. Bei der SGE könnte Pacho den Kaderplatz von Evan N’Dicka einnehmen, dessen Vertrag ausläuft. Denn wie der Franzose ist der 21-jährige Ecuadorianer ein Innenverteidiger mit starkem linken Fuß.

Spieler des Monats

Es sind große Fußstapfen, in die Pacho bei der Eintracht treten müsste, doch der WM-Fahrer scheint die besten Voraussetzungen mitzubringen, der Aufgabe gewachsen zu sein. In Antwerpen ist er in der Innenverteidigung gesetzt, stand an 22 von 23 Liga-Spieltagen in der Startelf.

Seine guten Leistungen im Trikot der Belgier haben Pacho nun auch eine besondere Auszeichnung eingebracht. Der 21-Jährige wurde von seinem Klub zum Spieler des Monats gewählt. Eine bemerkenswerte Ehrung, schließlich ist es für Abwehrspieler traditionell schwierig, sich für derartige Auszeichnungen zu empfehlen. Die Eintracht kann sich also wohl auf einen talentierten wie starken Neuzugang freuen.