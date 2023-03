Gladbach-Verbleib: Wolf stellt Bedingung

Hannes Wolf lässt sich mit Blick auf die Zukunft alle Optionen offen. „Natürlich könnte ich meinen Vertrag (im Sommer 2024, Anm. d. Red.) auslaufen lassen, aber ich bin nicht der Typ, der so etwas forciert“, sagt der Offensivmann von Borussia Mönchengladbach im Gespräch mit der ‚Rheinischen Post‘, „ich kann im Sommer woanders sein, ich kann genauso noch ein paar Jahre hier sein.“

Wolf lässt deutlich durchblicken, dass ihm seine bisherige Spielzeit nicht ausreicht. Der Österreicher mahnt: „Ich glaube, kein Spieler in meinem Alter gibt sich mit der Spielzeit zufrieden, die ich bislang hatte.“ Trotz der jüngsten Einsätze sei er „jetzt noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich will natürlich mehr spielen, ich will eine wichtigere Rolle spielen.“ Insgesamt kommt der 23-Jährige auf zwölf Saisonspiele für die Fohlen, die meisten davon waren allerdings Kurzeinsätze.

