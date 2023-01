Reine-Adélaïde in die Bundesliga?

Die TSG Hoffenheim bekundet Interesse am offensiven Mittelfeldspieler Jeff Reine-Adélaïde. Wie FT erfuhr, zählen die Kraichgauer zu jenen Klubs, die den Franzosen in diesem Winter an Bord holen könnten. Außerdem im Rennen: Der SCO Angers und der FC Sevilla.

Reine-Adelaïde war 2019 für 25 Millionen Euro zu OL gewechselt, hat aktuell unter Trainer Laurent Blanc aber einen schweren Stand. Nur einmal stand er bislang in der Startelf, 13 Mal wurde er eingewechselt. Zu wenig für den 25-Jährigen, der andernorts eine größere Rolle spielen könnte.

Im Raum steht ein Leihgeschäft für den früheren U21-Nationalspieler, der vertraglich noch bis 2024 an OL gebunden ist. Bis Dienstag muss eine Entscheidung fallen, dann schließt in sämtlichen europäischen Topligen das Transferfenster.