Bleibt Tel in München? Berater lässt aufhorchen

Die aktuelle Saison begann vielversprechend für Mathys Tel. Vier Torbeteiligungen sammelte der Franzose in den ersten fünf Bundesligapartien – wohlgemerkt allesamt als Einwechselspieler. Mehr Spielzeit bekam der erst 18-jährige Angreifer dadurch nicht. Aber auch mit der Rolle als Joker tat sich der 20-Millionen-Neuzugang von 2022 zuletzt schwer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Tel grundsätzlich enormes Potenzial besitzt, ist Berichten zufolge zahlreichen Klubs nicht verborgen geblieben. ‚Sky‘ berichtete am gestrigen Freitagabend, dass Manchester United sogar schon Kontakt zu dem Youngster aufgenommen hat. Ein Bayern-Abschied stand bislang eigentlich nicht zur Debatte. Tels Berater Gadiri Camara erklärt nun gegenüber der ‚Bild‘: „Wir müssen alle Optionen in Betracht ziehen, denn Mathys weiß, dass er wertvoll ist und ein Top-Spieler sein wird.“

Lese-Tipp

Zuletzt nur auf der Bank: Tuchel spricht über de Ligt

Camara betont aber auch: „Mathys liebt den Verein, die Fans, er möchte wichtig sein und hier mit einer starken Mannschaft alle Trophäen gewinnen. Manchmal muss man einfach das Gefühl haben, dass man auf dem gleichen Weg ist. Wir werden es sehr bald sehen, aber ich bin zuversichtlich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Boulevardblatt zufolge kommt ein Leihgeschäft für den U-Nationalspieler nicht in Frage. Stattdessen „will er entweder in München bleiben oder den Verein ganz verlassen“. Vertraglich ist Tel noch bis 2027 an den Rekordmeister gebunden.