FC Bayern: Darum war Messi nie Thema

Der FC Bayern hat nie auch nur darüber nachgedacht, Lionel Messi zu verpflichten. Auf entsprechende Nachfrage der ‚Sport Bild‘ wird der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge deutlich: „Nein. […] Finanziell wäre das eine Größenordnung gewesen, die für Probleme gesorgt hätte – vor allem in der Kabine. Heute bleibt ja nichts mehr geheim, die Spieler wissen fast genau, was ihr Sitznachbar verdient. Das Gehaltsniveau wäre bei uns, so wie es bei Barcelona passiert ist, über Messi nach oben gezogen worden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Statt in der Bundesliga geht der Argentinier nun künftig in der Ligue 1 auf Torejagd. Bei Paris St. Germain soll der 34-Jährige ein Gehalt von stolzen 35 Millionen Euro netto einstreichen. Die Bayern wiederum betonen immer wieder, in diesem Sommer einen Sparkurs fahren zu wollen.