WM-Spielplan: Die deutschen Spiele in der Übersicht

Nach der Gruppenauslosung hat die FIFA nun auch den Spielplan der Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Die deutsche Mannschaft greift am dritten Turniertag (Mittwoch, 23. November) um 14 Uhr gegen Japan ins Geschehen ein. Am darauffolgenden Sonntag (20 Uhr) steigt der Kracher gegen Spanien. Den Abschluss der Vorrunde bestreiten die Mannen von Hansi Flick dann am Donnerstag, den 1. Dezember (20 Uhr) gegen Costa Rica oder Neuseeland.

Kurios: Das eigentliche Eröffnungsspiel samt entsprechender Zeremonie von Gastgeber Katar gegen Ecuador (21. November, 17 Uhr) wird bereits die dritte Partie des Tages sein. Zuvor treffen schon der Senegal und die Niederlande (11 Uhr) sowie England und der Iran (14 Uhr) aufeinander. Den ersten Tag beschließen um 20 Uhr die USA sowie der noch unklare Europa-Qualifikant.

Die deutschen Spiele