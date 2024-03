Real: Ancelotti reagiert auf Steuer-Anklage

Carlo Ancelotti hat sich im Anschluss an die gestrige Champions League-Partie von Real Madrid gegen RB Leipzig (1:1) zu den Anschuldigungen wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs geäußert. „Das ist eine alte Geschichte“, so der Real-Coach, „die Staatsanwaltschaft denkt, dass ich in Spanien wohnhaft war, aber das war ich nicht. Ich bin überzeugt, dass ich nicht in Spanien wohnhaft war und unschuldig bin. Warten wir ab, was der Richter sagt.“

Hintergrund: Während seiner ersten Amtszeit bei Real soll Ancelotti Einnahmen durch seine Bildrechte nicht bei der Steuer angegeben haben, obwohl er seinen Erstwohnsitz in Madrid registriert hat. Im Detail geht es um einen Betrag von 386.361 Euro für das Jahr 2014 und einen Betrag von 675.718 Euro für 2015. Der Staatsanwalt fordert vier Jahre und neun Monate Gefängnis.