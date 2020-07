Medien: Werder im Rennen um Torjäger Taremi

Der SV Werder Bremen bekundet offenbar Interesse an Mehdi Taremi von Rio Ave. Der 27-jährige Iraner stehe unter anderem bei dem Bundesligisten auf dem Zettel, berichtet die portugiesische Sportzeitung ‚A Bola‘. Außerdem sollen Klubs aus Italien und Russland sowie die französischen Erstligisten FC Nantes und AS St. Etienne die Fühler ausgestreckt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Taremi ist eine der größten Neuentdeckungen in Portugal. Erst vor der Saison war der 1,87 Meter große Rechtsfuß aus Katar in die Liga NOS gewechselt. Seitdem erzielte der technisch und körperlich gleichermaßen starke Angreifer 14 Treffer in 27 Ligaspielen. Und auch ins Kombinationsspiel seines Teams band sich der 38-fache Nationalspieler gewinnbringend ein.

FT-Meinung