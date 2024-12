BVB: Wird die Özcan-Leihe abgebrochen?

Seit 2022 steht Salih Özcan bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Mit 24 Jahren hatte der gebürtige Kölner damals seinen Heimatverein verlassen, um beim BVB den nächsten Schritt zu gehen. Dieser entpuppte sich jedoch als zu groß, den nachhaltigen Sprung zum Leistungsträger schaffte Özcan nie. Weil die Stammplatz-Chancen mit der Verpflichtung von Pascal Groß (33) vor der Saison noch geringer wurden, verständigten sich die Parteien auf eine Leihe zum VfL Wolfsburg.

Doch auch bei den Wölfen ist keine Besserung in Sicht. Obwohl der defensive Mittelfeldspieler zu Beginn noch regelmäßige Einsätze verzeichnet hatte, stand er in den vergangenen sechs Pflichtspielen lediglich 26 Minuten auf dem Feld. Dreimal blieb Özcan ganz ohne Einsatz. Logisch, dass der Mangel an Spielpraxis den türkischen Nationalspieler nicht zufriedenstellt, hatte dieser sich doch deutlich mehr von seinem Engagement beim VfL versprochen.

Seine Enttäuschung bringt Özcan nun im Interview mit der ‚Bild‘ zum Ausdruck. „Natürlich ist man unzufrieden, wenn man nicht spielt, vor allem, wenn ich weiß, dass ich Qualitäten habe, um der Mannschaft weiterzuhelfen“, so der mittlerweile 26-Jährige. Auf Nachfrage, ob er die Saison bei den Wölfen beenden werde, antwortet Özcan: „Wenn man nicht spielt, macht man sich immer wieder Gedanken. Im Moment ist das nicht der Fall. In die Zukunft will ich jetzt nicht schauen.“

Leih-Abbruch in der Hand des BVB

Zudem scheint der Rechtsfuß ratlos ob der Gründe für die fehlenden Einsatzzeiten. „Ich weiß es tatsächlich selbst nicht. Ich kann es mir nicht erklären“, sagt der Abräumer und führt aus: „Ich gebe im Training Gas, der Trainer weiß, was ich für Qualitäten habe. Am Ende entscheidet der Trainer, ich muss einfach weiter Gas geben und positiv bleiben. Dann denke ich, werde ich meine Chance kriegen.“

Äußerungen, die die Vermutung nähren, dass Özcan für einen vorzeitigen Abbruch der Leihe empfänglich wäre. Letzlich obliegt es den Schwarz-Gelben, den 22-fachen Nationalspieler vorzeitig zurückzuholen. Dass der Champions League-Finalist des Vorjahres das Leihgeschäft beendet, ist allerdings nur zu erwarten, sollte der BVB einen neuen Abnehmer für Özcan in der Hinterhand haben.