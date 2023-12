Bayern-Zukunft: Musiala „ganz entspannt“

Jamal Musiala fühlt sich beim FC Bayern nach wie vor pudelwohl, vor allem seit der Ankunft von Tormaschine Harry Kane. „Mit Kane haben wir einen überragenden Torjäger bekommen, mit dem ich super kombinieren kann“, schwärmt Musiala gegenüber der Münchner ‚Abendzeitung‘, „und unsere sportliche Leitung arbeitet daran, wichtige Spieler zu verlängern und unser Team weiter zu verstärken.“ Angesprochen auf seine Zukunft in München will sich der 20-Jährige nicht treiben lassen.

„Mein Vertrag läuft noch bis 2026, also alles ganz entspannt“, so Musiala, „aktuell fühle ich mich sehr wohl beim FC Bayern, im Team und unter Thomas Tuchel.“ Konkrete Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung mit Musiala will man in München nach der Saison aufnehmen. Bis dahin möchte der Dribbler bei den Bayern weiter den Fußball genießen: „Mir persönlich ist wichtig, dass ich Spaß haben, viel spiele, viele Tore und Assists mache und Titel gewinnen kann.“ In der laufenden Saison steuerte der 25-fache Nationalspieler in 18 Pflichtspielen acht Torbeteiligungen bei.