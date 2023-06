Spurs: 33-Tore-Mann neuer Sturmpartner für Kane?

Kyogo Furuhashi (28) steht bei Tottenham Hotspur auf der Einkaufsliste. Wie die ‚Sun‘ berichtet, könnte der potenzielle neue Cheftrainer Ange Postecoglou seinen Schützling von den Glasgow Rangers direkt mit nach London locken. Der Mittelstürmer solle zusammen mit Topstar Harry Kane auf Torejagd gehen oder ihn im Falle eines Abgangs sogar ersetzen.

Furuhashi hat in der abgelaufenen Saison mit beeindruckenden Zahlen auf sich aufmerksam gemacht. In 49 Einsätzen stehen für den japanischen Nationalspieler 38 Scorerpunkte (33 Tore, fünf Vorlagen) zu Buche. In der schottischen Premiership leistete der Rechtsfuß mit 27 Treffern einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Glasgow mit sieben Punkten Vorsprung die Meisterschaft feierte. Folglich haben der Tageszeitung zufolge auch weitere Klubs der benachbarten Premier League ein Auge auf Furuhasi geworfen, der noch bis 2025 an die Rangers vertraglich gebunden ist.

Wie geht es weiter mit Lloris?