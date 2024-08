Bericht: Kempf vor Hertha-Abflug

Stand Marc-Oliver Kempf am heutigen Samstag beim 2:0-Sieg über Jahn Regensburg das letzte Mal für Hertha BSC auf dem Platz? Ein Bericht legt zumindest nahe, dass sich der Innenverteidiger im Anflug auf Italien befindet.

Nach Informationen von Alfredo Pedulla steht der 29-Jährige kurz vor einem Engagement bei Como 1907. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten, sogar von einer Einigung ist die Rede. Es müssen demzufolge nur noch Details geklärt werden, bis der Deal final über die Bühne geht.

Die Hertha darf sich zwei Jahre vor Vertragsende auf eine Entschädigung von rund zwei Millionen Euro plus Boni freuen. Beim Serie A-Aufsteiger würde Kempf unterdessen auf prominente Namen treffen: Trainiert wird Como vom ehemaligen Weltstar Cesc Fàbregas, zudem wurden in diesem Sommer unter anderem Pepe Reina (41), Raphaël Varane (31) und Sergi Roberto (32) an Bord geholt.