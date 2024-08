Toptalent Maza verlängert bei Hertha

Ibrahim Maza bindet sich an Hertha BSC. Wie der Zweitligist verkündet, hat das Berliner Toptalent seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Bislang war der 18-Jährige bis 2026 gebunden. Durch die Unterschrift des neuen Vertrags hat sich ein Transfer in diesem Sommer endgültig zerschlagen. Der VfB Stuttgart wurde mit dem Offensivspieler in Verbindung gebracht.

„Ibo ist ein echter Berliner Junge. Seine tolle Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten ist ein Beleg für sein großes Talent sowie die gute Ausbildung in unserer Akademie. Er ist ein Spieler, der für ganz besondere Momente auf dem Platz sorgen kann – mit seiner Art Fußball zu spielen, mit viel Mut, Herz und Berliner Straßenfußballer-Mentalität“, so Sportdirektor Benjamin Weber.