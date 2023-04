Leipzig: Klostermann über seine Zukunft

Lukas Klostermann von RB Leipzig kommt in der laufenden Saison nicht auf die gewünschte Spielzeit und könnte einen Wechsel im Sommer in Erwägung ziehen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagte der Verteidiger: „Klar ist man dann nicht immer der glücklichste Mensch der Welt, wenn man nicht in der ersten Elf steht. Aber das muss man einfach in positive Energie ummünzen, weiter Gas geben. Ich habe schon das Gefühl, dass jeder bei uns seine Chancen bekommt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-Jährige hat bei Leipzig einen Vertrag bis 2024, aber mit Benjamin Henrichs (26) und Mohamed Simakan (22) zwei direkte Konkurrenten auf der rechten Außenverteidiger-Position im Kampf um einen Startplatz. Zuletzt wurde bereits über einen Abgang von Klostermann spekuliert. „Ich denke, dass wir im Sommer darüber sprechen werden. Aktuell geht es für uns darum, dass wir die Champions League klarmachen für die nächste Saison und nach Möglichkeit den Pott wieder nach Leipzig holen“, antwortete der in Gevelsberg geborene Fußballprofi auf ein Wechselgerücht.

Lese-Tipp

Mit zwei Klauseln: Leipzigs letztes Angebot für Olmo