Nach Abstieg: Rooney will Derby „wieder aufbauen“

Obwohl Derby County den Klassenerhalt in der englischen Championship verpasste, wird Cheftrainer Wayne Rooney offenbar nicht das sinkende Schiff verlassen. Wie der ehemalige Spitzenstürmer von Manchester United gegenüber ‚Sky Sports‘ mitteilt, will er „den Verein wieder aufbauen“.

Möglich sei dies aber nur, wenn die Übernahme des wirtschaftliche extrem gebeutelten Traditionsklubs durch US-Geschäftsmann Chris Kirchner in trockenen Tüchern ist. Derzeit sei die Zukunft der Rams und damit auch seine Zukunft aber noch unsicher, erklärte Rooney im TV nach der 1:0-Niederlage gegen die Queens Park Rangers am Montagabend. Aufgrund finanzieller Verstöße gegen die Ligaregularien wurden Derby County insgesamt 21 Punkte abgezogen, die einen Verbleib in der Liga so gut wie unmöglich machten.