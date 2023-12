„Im dauerhaften Austausch“: Wie geht es weiter mit Nübel?

2020 kam Alexander Nübel als potenzieller Nachfolger von Manuel Neuer vom FC Schalke 04 zum FC Bayern. Doch wer konnte damals damit rechnen, dass der mittlerweile 37-jährige Neuer auch heute noch unangefochtene Nummer eins beim deutschen Meister ist? Nach der Doppel-Verlängerung um ein weiteres Jahr steht jedenfalls fest, dass Deutschlands Nationalkeeper auch in der kommenden Saison an der Säbener Straße zwischen den Pfosten steht.

Nübel, aktuell auf Leihbasis beim VfB Stuttgart unter Vertrag, hat sich das jedenfalls anders vorgestellt. Weil an Neuer kein Vorbeikommen ist, scheint eine Rückkehr zum FCB unwahrscheinlich. Auch die Bayern würden den 27-jährigen Torhüter, so berichtet ‚Sky‘, für rund zehn bis zwölf Millionen Euro ziehen lassen.

Verbleib beim VfB?

Die Schwaben schätzen Nübel sehr, wie Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gegenüber dem ‚kicker‘ zu verstehen gibt: „Alex ist ein Unterschiedsspieler und Ausgangspunkt für vieles, was in unserem Spiel gut läuft.“ Eine Verpflichtung inklusive Nübels’ üppigen Gehalt kann sich der VfB allerdings nicht leisten. Für eine Leihe müsste der gebürtige Paderborner seinen bis 2025 beim FCB datierten Kontrakt verlängern.

„Wir haben es nicht allein in der Hand. Aktuell herrschen geklärte Verhältnisse“, sagt Wohlgemuth. Man sei mit „Alexander und seinem Management im dauerhaften Austausch. Es besteht eine klare beidseitige Wertschätzung.“ Argumente für einen Verbleib sammelt der Bundesligist derweil zuhauf.

Schließlich belegen die Stuttgarter, die in der vergangenen Spielzeit mit einem ähnlichen Kader noch in der Relegation ranmussten, einen überragenden dritten Tabellenplatz. Auch die Spielweise von Trainer Sebastian Hoeneß macht Lust auf mehr. Beim jüngsten 1:1-Unentschieden gegen Bayer Leverkusen bot der VfB sogar der Überfliegermannschaft von Xabi Alonso Paroli. Neben einem festen Stammplatz, der für Nübel essenziell ist, Grund genug, in Cannstatt zu bleiben?