Salihamidzic bestätigt Mazraoui-Transfer

Der FC Bayern steht kurz vor der Verpflichtung von Ajax Amsterdams Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (24). Entsprechende Berichte bestätigt Sportvorstand Hasan Salihamidzic nun auch im Gespräch mit dem ‚Münchner Merkur‘ und der ‚tz‘.

„Wir sind in den letzten Zügen. Es sieht sehr gut aus“, so Salihamidzic. Der ablösefreie Rechtsverteidiger sei „der Typ Spieler, der von ganz Europa gesucht wurde. Wir sind sehr glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, mit uns in die nächsten Jahre zu gehen.“

Mazraoui unterschreibt in München dem Vernehmen nach einen Vierjahresvertrag bis 2026. „Es sind noch ein paar Sachen zu erledigen. Aber er ist ein Spieler, der uns helfen und unsere Mannschaft verstärken wird“, sagt Salihamidzic.

Auf die Gerüchte um Mittelfeldspieler Konrad Laimer (24, RB Leipzig) wollte der Kaderplaner vorerst nicht detaillierter eingehen. Zu Spielern anderer Vereine äußere man sich grundsätzlich nicht. Zudem bestätigte Salihamidzic den mit Marcel Sabitzer (28) gefassten Plan, einen Neustart zu wagen, statt sich vorzeitig zu trennen.