Nach Berater-Treffen: Sabitzer plant den „Neuangriff“

Am Dienstagmittag tauschte sich Marcel Sabitzers Berater Roger Wittmann mit dem FC Bayern aus. Thema war die Zukunft des 28-jährigen Mittelfeldspielers, der erst vor einem Jahr von RB Leipzig nach München gekommen war, dort aber bislang kaum zu überzeugen wusste.

Bei ‚Sky‘ gibt Wittmann nun Einblick in das Gespräch: „Wir haben heute erstmal aufgeklärt, warum die Saison von Marcels Seite nicht zufriedenstellend war. Danach haben wir festgestellt, dass Marcel einen Neuangriff startet in der neuen Saison und dass er dann probiert, die Leistung abzurufen, die er auch in Leipzig gezeigt hat.“

„Besser heute nicht über morgen reden“

Sabitzer, erläutert Wittmann, sei „unzufrieden mit der ganzen Situation und will es für sich selbst aufgeräumt haben.“ Interesse an einer Verpflichtung wurde zuletzt Atlético Madrid und dem FC Arsenal nachgesagt. Man wolle sich allergings nicht nach Alternativen umschauen, sondern voll auf die Saisonvorbereitung fokussieren, so Wittmann.

Der Berater lässt zumindest aber eine kleine Hintertür offen: „Im Fußball redet man besser heute nicht über morgen. […] Die Dinge verändern sich Tag und Nacht. Was wir heute beschlossen haben, ist, dass unsere Sache aufgeräumt ist und dass Marcel einen Neuangriff startet.“