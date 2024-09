Barça: Leise Hoffnung bei ter Stegen

Marc-André ter Stegen hofft, noch vor Ablauf der Saison für den FC Barcelona wieder zwischen den Pfosten zu stehen. Laut ‚Sport‘ war es der 32-Jährige, der auf die bereits am heutigen Montag durchgeführte Operation drängte, um so schnell wie möglich an seinem Comeback arbeiten zu können. Dennoch seien sich der DFB-Keeper und Barça darüber im Klaren, nichts überstürzen zu wollen. An der mehrmonatigen Pause nach dem Patellasehnenriss ist ohnehin nichts zu ändern.

Hoffnung macht den Blaugrana ausgerechnet ein Fall beim Erzrivalen Real Madrid. Bei den Königlichen fiel Thibaut Courtois (32) nach einem Kreuzbandriss ähnlich lange aus und wurde am Ende noch rechtzeitig fit für das Champions League-Finale. Das Lager von ter Stegen rechnet laut ‚Sport‘ derzeit mit einem möglichen Comeback Anfang Mai. Dann stünden noch fünf Ligaspiele sowie im besten Fall das Halbfinal-Rückspiel der Champions League an.