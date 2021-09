Lammers erläutert Frankfurt-Wechsel

Sam Lammers hat begründet, wieso er sich für einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt entschieden hat. „Ich hatte im Vorfeld mit dem Klub und dem Trainer sehr positive Gespräche. Frankfurt ist ein großer Verein, der offensiv spielen möchte. Diese Ausrichtung passt für mich als Stürmer natürlich sehr gut“, so der 24-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz.

Für ein Jahr hat die Eintracht den Stürmer von Atalanta Bergamo ausgeliehen. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals, wie Lammers bestätigt. „Wenn beide Seiten glücklich sind, weißt du aber nicht, was in der Zukunft noch passieren könnte“, bemerkt der Niederländer. Priorität hat für den Offensivspieler aber erst einmal, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen, nachdem er zuvor in Italien nur eine Nebenrolle spielte: „Ich habe mich bewusst für den Wechsel entschieden, um wieder mehr Spielzeit zu erhalten.“